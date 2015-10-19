Разработка приложения под Android

Необходима разработка приложения под iOS с каталогом вина. Смотреть мокап структуры в прикрепленном файле. Интересуют сроки и стоимость. Дизайн уже готов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка приложения - каталог вина, под ОС Android.
Дизайн уже готов.
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