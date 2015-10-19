Разработка приложения под Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок201 просмотр
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Необходима разработка приложения - каталог вина, под ОС Android.

Дизайн уже готов. 

Android
8 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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