Дизайн и архитектура мобильного приложения

Разрабатывается мобильное приложение для прохождение тестов для Испании. Можно использовать атрибутику страны (флаг, цвета). [u]Нужен дизайн 6 страниц. [/u] [b][i] Страницы для дизайна:[/i][/b] [list][*]Сплэш (название программы на фоне) [*]Страница с перечнем тестов. Три теста доступны бесплатно, остальные с замоком ...
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Приложение доставки (дизайн технически достаточно простой), но тем не менее необходим человек со вкусом и умениями. По всем вопросам - меил или скайп
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