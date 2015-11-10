Необходима разработка приложения под iOS с каталогом вина. Смотреть мокап структуры в прикрепленном файле. Интересуют сроки и стоимость. Дизайн уже готов.
Человек, который досконально понимает разработку мобильных приложений
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Нужен человек, который досконально понимает разработку мобильных приложений. Который сможет проконсультировать, обьяснить по скриншотам и так далее. Оплата высокая! Жду ваших предложений!
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