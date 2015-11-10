Человек, который досконально понимает разработку мобильных приложений

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка74 просмотра
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Нужен человек, который досконально понимает разработку мобильных приложений. Который сможет проконсультировать, обьяснить по скриншотам и так далее. Оплата высокая! Жду ваших предложений!

8 лет назад
nesterov777
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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