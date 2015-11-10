Программа для приема и контроля заявок

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок153 просмотра
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Необходимо создать программу для приема заявок на ремонт, обслуживание и пр. В программе должны быть статусы работы (в работе и прочее); учет по времени (когда начал и закончил); смс сообщение клиенту о приезде мастера; чат с оператором; геолокация по карте (местонахождение мастера). Приложение на android и IOS для мастеров.

8 лет назад
bulik_ne
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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