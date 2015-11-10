Разработка iOS приложения

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки88 просмотров
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Добрый день, ищу разработчика Swift для создания приложения.

Основная идея - обрабатывать внешние данные и выдавать набор предметов для макета. ТЗ отправлю откликнувшимся.

Заранее признателен.

iOS
8 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад