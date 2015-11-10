Разработка iOS приложения

Необходима разработка приложения под iOS с каталогом вина. Смотреть мокап структуры в прикрепленном файле. Интересуют сроки и стоимость. Дизайн уже готов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ищу разработчика Swift для создания приложения.
Основная идея - обрабатывать внешние данные и выдавать набор предметов для макета. ТЗ отправлю откликнувшимся.
Заранее признателен.
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