Разработка iOS приложения

О проекте iOs и Android приложения для отображения дешбоарда (набора отчетов в виде графиков и таблиц) с помощью Xamarin. Отчеты могут иметь 1-2 фильтров, примеры необходимых отчетов: [url=http://postimg.org/image/93ko1gum1/]postimg.org/image/93ko1gum1[/url] [url=http://postimg.org/image/6kyz0s8vt/]postimg.org/image/6kyz0s8vt [/url] Общие требования: Xamarin (желательно Xamarin.Forms последней редакции) экран логина экран отчетов за раз экран показывает один отчет отчет это html страница запрашиваемая ...