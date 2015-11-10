Разработка мобильного приложения

Требуется разработка приложения на основе контента сайта, который на CMS bitrix.

От вас мне нужно знать:

1. На каких платформах вы работаете. Интересуют все три популярные.

2. Какая технология разработки у вас. Конструктор или что-то еще.

4. Универсальное приложение или уникальное.

5. Какие базовые параметры у приложений. Экран, версии операционок.

6. Как осуществляется поддержка приложений. Исправлений от возможных глюков.

7. Публикуете вы приложения? И как указываются наши права на приложения?

8. Что можете предложить по продвижению приложений?

В личку дам ТЗ, для оценки сроков и бюждета.