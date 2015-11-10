Приложение на iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки109 просмотров
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Здравствуйте! Ищу разработчика для создания полного аналога приложения ЯндексТакси для iOS и Андроид. Жду ваших предложений

AndroidiOS
8 лет назад
Dudk1n
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад