Необходима разработка приложения под iOS с каталогом вина. Смотреть мокап структуры в прикрепленном файле. Интересуют сроки и стоимость. Дизайн уже готов.
Добработка приложения настройка push-уведомлений для приложения на iOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовое приложение PIT каталог оборудования, нужно чтобы после того как были внесены изменения в приложении,
через админ часть, приходило уведомление на телефон.
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