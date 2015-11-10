Добработка приложения настройка push-уведомлений для приложения на iOS

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки63 просмотра
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Есть готовое приложение PIT каталог оборудования, нужно чтобы после того как были внесены изменения в приложении,

через админ часть, приходило уведомление на телефон.

iOS
8 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад