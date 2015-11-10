Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки75 просмотров
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Нужна консультация по созданию мобильного приложения, особо интересует функция геолокации. Нужно оценить стоимость разработки и обсудить возможный функционал приложения. В дальнейшим возможно сотрудничество.

8 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад