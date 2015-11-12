Сделать на сайт ИМ версию для мобильных и планшетов

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок72 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Необходимо сделать версию интернет магазина www.vidmens.ru для мобильных. Сайт работает на insales, и скорее всего нужно оптимизировать стандартный шаблон, который уже есть.

Пишите варианты сотрудничества, сроки и цены.

8 лет назад
piat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад