Сделать на сайт ИМ версию для мобильных и планшетов

Требуется разработка приложения на основе контента сайта, который на CMS bitrix. От вас мне нужно знать: 1. На каких платформах вы работаете. Интересуют все три популярные. 2. Какая технология разработки у вас. Конструктор или что-то еще. 4. Универсальное приложение ...