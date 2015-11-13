Создать мобильное приложение в конструкторе Appbuilder

Добрый день! Требуется разработать мобильное приложение для iOs и Android с помощью конструктора Appbuilder.

Тематика - поиск, подбор и возможность заказа туристических маршрутов по городу из специальной базы данных туркомпаний (где указаны их услуги и будет возможность оформить заявку на услугу).