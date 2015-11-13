Есть готовое на 90% мобильное приложение, революционное по своей сути. Написано на Laravel. Нужен функционал приглашения друзей из социальных сетей и почты. Значительная часть этого функционала должна быть реализована на сервере. От исполнителя требуется готовность и возможность разобраться ...
Создать мобильное приложение в конструкторе Appbuilder
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Добрый день! Требуется разработать мобильное приложение для iOs и Android с помощью конструктора Appbuilder.
Тематика - поиск, подбор и возможность заказа туристических маршрутов по городу из специальной базы данных туркомпаний (где указаны их услуги и будет возможность оформить заявку на услугу).
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