Требуется написать приложение которое будет отслеживать все входящие смс, как только приходит смс программа постит содержимое через интернет на указанный урл. Номер откуда пришло смс, время, и содержимое. Также необходимо опрашивать с определенным интервалом определеный урл, ...
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Добрый день, необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение. Простое. Обязательные условия ниже, подробности - ответившим претендентам. Из какого вы города значения не имеет, работа удаленная. Заинтересовавшиеся, пишите на почту.
Основные требования для разработки:
1. Создать простое приложение (дизайн предоставляем, прототип покажу претенденту)
2. Без сервера, все должно работать локально и без интернет соединения
3. Разработка проссплатформенная с билдом для iPhone, Android, Windows Phone
Обязательные условия работы:
1. Быть на связи по скайп в течении рабочего дня, а также предоставить телефон для экстренной связи (если не можете ответить по скайпу, но необходимо срочно решить какой-то вопрос).
2. Предоставлять сборки в процессе работы 2 раза в неделю
3. Пунктуальное и ответственное отношение к срокам.
4. Только пост-оплата.
Прототип приложения: https://www.dropbox.com/s/0b8k6ta4recbmkg/Map.jpg?dl=0
При ответе на задачу (в письме):
1. Представьтесь (ФИО)
2. Из какого вы города? (где живете сейчас)
3. Сколько вам лет?
4. Ваше образование (кратко)
5. Ваш опыт как разработчика мобильных приложений (если можете, покажите ваше портфолио или резюме).
Адекватные люди предоставившие резюме будут иметь преимущество. Автоответы баняться, студии - игнорируются. Мы ищем фрилансера, НЕ студию! Отвечать СТРОГО на почту!
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