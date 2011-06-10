PHP, MySQL, JavaScript, верстка
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия158 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Быстро, качественно, приятно в общении. Спасибо буду обращаться со срочной работой по верстке еще. Хорошо еще, что прислал заявку так как человек для которого был создан проект отказался :)
Ответный отзыв
Приятно работать. Чёткая постановка задачи, грамотные ответы на возникающие вопросы, работал с удовольствием. Оплату получил сразу после завершения работы.