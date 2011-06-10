DAcoIT

Михаил Карпов DAcoIT

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP, MySQL, JavaScript, верстка
PHPJavascriptMySQL
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Отзывы заказчиков
wonka_2k
Алексей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Melichar - отверстать меню
Быстро, качественно, приятно в общении. Спасибо буду обращаться со срочной работой по верстке еще. Хорошо еще, что прислал заявку так как человек для которого был создан проект отказался :)
Приятно работать. Чёткая постановка задачи, грамотные ответы на возникающие вопросы, работал с удовольствием. Оплату получил сразу после завершения работы.
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