Сделать кнопку картинку для сантехнических услуг на сайте. Услуг 20 наименований 5 картинок в 4 ряда например. Например кнопка картинка выглядит: унитаз, снизу подпись и минимальная стоимость. при нажатии переходим на ...
Разработка набора иконок (20шт)
Для сайта по продаже контейнеров containerspark.ru требуется разработать графические элементы - иконки (png).
Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров)
Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же тематикой.
Список иконок в приложении.
к исполнителю: естественно опыт, ценю оперативность, быть на связи в скайпе или любом мессенджере в рабочее время (не исчезать, а потом через день появляться..)
Выбранный исполнитель
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