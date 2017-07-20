Разработка набора иконок (20шт)

Для сайта по продаже контейнеров containerspark.ru требуется разработать графические элементы - иконки (png).

Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров)

Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же тематикой.

Список иконок в приложении.

к исполнителю: естественно опыт, ценю оперативность, быть на связи в скайпе или любом мессенджере в рабочее время (не исчезать, а потом через день появляться..)