Разработка набора иконок (20шт)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт40 заявок454 просмотра

Для сайта по продаже контейнеров containerspark.ru требуется разработать графические элементы - иконки (png).

Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров)

Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же тематикой.

Список иконок в приложении. 

к исполнителю: естественно опыт, ценю оперативность, быть на связи в скайпе или любом мессенджере в рабочее время (не исчезать, а потом через день появляться..)

8 лет назад
mesca
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alena_kakos
Алёна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$170
5 дней
Ситуация разрешилась, исполнитель выполнил все работы и в зачет своих косяков сделал еще парочку маленьких задач.

Заявки фрилансеров

alena_kakos
Алёна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад