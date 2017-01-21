Есть сайт http://www.seostop.ru/, нам нужно сделать картинки для анонсов статей, как тут http://www.seostop.ru/blog.html. Размеры картинок 235 на 153 px, но необязательно пиксель в пиксель, можно и большего размера, только пропорции соблюсти нужно, "сделать картинки" ...
Логотип для студии мобильных приложений
Требуется логотип для студии, занимающейся разработкой мобильных приложений.
Название студии: https://s28.postimg.org/lynpdrodp/appi.png
Названо как "Эпицентр", можно как-то поиграться вокруг этого слова и его значения.
Русских слов в логотипе не нужно!
По цвету предпочтений особых нет, но более солидные, чтобы не слишком пестро.
ДОПОЛНЕНИЕ. И я и партнер приветствовали бы в логотипе присутствие телефона, допустим в виде буквы "I"
Победитель потом получит задание отрисовать дизайн главной!
Победитель конкурса
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