Логотип для студии мобильных приложений

# 1 — $ 35

Требуется логотип для студии, занимающейся разработкой мобильных приложений.

Название студии: https://s28.postimg.org/lynpdrodp/appi.png

Названо как "Эпицентр", можно как-то поиграться вокруг этого слова и его значения.

Русских слов в логотипе не нужно!

По цвету предпочтений особых нет, но более солидные, чтобы не слишком пестро.

ДОПОЛНЕНИЕ. И я и партнер приветствовали бы в логотипе присутствие телефона, допустим в виде буквы "I"

Победитель потом получит задание отрисовать дизайн главной!