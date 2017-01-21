Логотип для студии мобильных приложений

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок720 просмотров
#1$35

Требуется логотип для студии, занимающейся разработкой мобильных приложений.

Название студии: https://s28.postimg.org/lynpdrodp/appi.png

Названо как "Эпицентр", можно как-то поиграться вокруг этого слова и его значения.

Русских слов в логотипе не нужно!

По цвету предпочтений особых нет, но более солидные, чтобы не слишком пестро.

ДОПОЛНЕНИЕ. И я и партнер приветствовали бы в логотипе присутствие телефона, допустим в виде буквы "I"

Победитель потом получит задание отрисовать дизайн главной!

8 лет назад
compulsivo
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
#1
Людмила великолепно выполнила работу в конкурсе, изучив все подробности и учла все пожелания! Большое спасибо!
Работа над проектом прошла на отлично. Александр заказчик, который знает что хочет.По оплате все четко.Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Подбор картинок для сайта

    Есть сайт http://www.seostop.ru/, нам нужно сделать картинки для анонсов статей, как тут http://www.seostop.ru/blog.html. Размеры картинок 235 на 153 px, но необязательно пиксель в пиксель, можно и большего размера, только пропорции соблюсти нужно, "сделать картинки" ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание фавикона

    Создать фавикон по существующему логотипу ( использовать для работы нужно только сумочку) Размер 16*16 пикселей Ваша цена и сроки исполнения.

    Иконки и Пиксель-арт19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать шаблонную инфографику

    Для англоязычного ресурса по тематике кофе нужно отрисовать 5 изображений инфографики на разные темы, из серии "10 фактов о кофе" и т.д. Сделать отрисовку можно с помощью сервисов инфографики. Жду предложений по ценам ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать 2 картинки на компьютере

    Нужно нарисовать две картинки для нового проекта ВКонтакте (группа) Первая картинка на обложку в группу с рекомендуемым расширением (как пишут при загрузке)  1590×400. Вторая картинка под фотографию группы (расширение какое там ...

    Иконки и Пиксель-арт22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 7 иконок для сайта

    Сайт ast-telecom.ru Для него нужен набор иконок по аналогии с уже имеющимся - https://yadi.sk/i/vrv7sPIC37AEZu Иконки для след. разделов: IT обеспечение Информационное насыщение Аудио и конференц системы ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать несколько картинок тизеров для ютуб

    Нужно создать несколько картинок-тизеров для ютуб. Нужно взять кадры из видео и на их базе сделать тизеры.   Если понравится будут еще заказы. Тизеры размером. Может быть необходимым сделать два три варианта тизера, чтобы было ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фавикон на сайт

    Добрый день! Необходимо нарисовать фавикон, на основании представленного логотипа. И иконки 16+16, 32+32 png. Оплата в wmz. Сроки и цену указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей.  С рисунком можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/68bV/xXKLFqf4R

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад