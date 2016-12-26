Нужно разработать дизайн уже готового приложения

Добрый день! Необходимо нарисовать фавикон, на основании представленного логотипа. И иконки 16+16, 32+32 png. Оплата в wmz. Сроки и цену указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей. С рисунком можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/68bV/xXKLFqf4R