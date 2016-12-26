Нужно разработать дизайн уже готового приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт22 заявки190 просмотров

А именно 15 иконок. Они уже есть, но надо исправить на новые)) стильные)

8 лет назад
guest_14833905256608
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров