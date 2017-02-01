Требуется нарисовать иконку favicon (что такое favicon) для сайта https://goo.gl/f6KFSR Формат файла *.png. Создаем 4 размера 16х16, 32х32, 96х96, 128x128px. В каждом из них она должна корректно отображаться. По изображению: 1. ...
Создание иконок 8 шт
Здравствуйте, нужны иконки 68х68 – 8 шт png цвет как во вложенном, образец во вложении
1) Автозапчасти
2) Масла и жидкости
3) Аккумуляторы
4) Автолампы
5) Шины и диски
6) Аксессуары
7) Электроника
8) Инструмент
Выбранный исполнитель
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