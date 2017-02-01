Создание иконок 8 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок590 просмотров

Здравствуйте, нужны иконки 68х68 – 8 шт png цвет как во вложенном, образец во вложении

1) Автозапчасти 

2) Масла и жидкости 

3) Аккумуляторы 

4) Автолампы 

5) Шины и диски 

6) Аксессуары 

7) Электроника 

8) Инструмент 

8 лет назад
uverst
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад
$16
3 дня
все отлично
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад