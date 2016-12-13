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  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок250 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

8 лет назад
Kachenelli
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад
$30
4 дня

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад