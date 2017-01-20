Нужно создать несколько картинок-тизеров для ютуб. Нужно взять кадры из видео и на их базе сделать тизеры. Если понравится будут еще заказы. Тизеры размером. Может быть необходимым сделать два три варианта тизера, чтобы было ...
7 иконок для сайта
Сайт ast-telecom.ru
Для него нужен набор иконок по аналогии с уже имеющимся - https://yadi.sk/i/vrv7sPIC37AEZu
Иконки для след. разделов:
IT обеспечение
Информационное насыщение
Аудио и конференц системы
Инженерия
Аренда оборудования
Видеопродакшн
Размер и цвет - https://yadi.sk/i/wpoEwkKR37AGWg и https://yadi.sk/i/vrv7sPIC37AEZu
Рассматриваю предложения с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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