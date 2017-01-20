7 иконок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок198 просмотров

Сайт ast-telecom.ru

Для него нужен набор иконок по аналогии с уже имеющимся - https://yadi.sk/i/vrv7sPIC37AEZu

Иконки для след. разделов:

IT обеспечение

Информационное насыщение

Аудио и конференц системы

Инженерия

Аренда оборудования

Видеопродакшн

Размер и цвет - https://yadi.sk/i/wpoEwkKR37AGWg и https://yadi.sk/i/vrv7sPIC37AEZu

Рассматриваю предложения с ценой и сроками.

8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$8
1 день
Все сделано на достойном уровне. Правки без проблем. Отдельно отмечу то, что согласование на нашей стороне заняло длительное время; Святослав совершенно спокойно нас ждал.
Павел отличный заказчик. По проекту была ясно поставлена задача с подробным ТЗ, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество =)

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад