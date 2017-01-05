Нужно создать несколько картинок-тизеров для ютуб. Нужно взять кадры из видео и на их базе сделать тизеры.

Если понравится будут еще заказы. Тизеры размером. Может быть необходимым сделать два три варианта тизера, чтобы было из чего выбрать. Укажите желаемую оплату.