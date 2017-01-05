Создать несколько картинок тизеров для ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок161 просмотр

Нужно создать несколько картинок-тизеров для ютуб. Нужно взять кадры из видео и на их базе сделать тизеры.  

Если понравится будут еще заказы. Тизеры размером. Может быть необходимым сделать два три варианта тизера, чтобы было из чего выбрать. Укажите желаемую оплату.

8 лет назад
ipromoua
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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