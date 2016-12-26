Отрисовать шаблонную инфографику

Для англоязычного ресурса по тематике кофе нужно отрисовать 5 изображений инфографики на разные темы, из серии "10 фактов о кофе" и т.д.

Сделать отрисовку можно с помощью сервисов инфографики.

Жду предложений по ценам и примеры. Инфографика не сложная - вот примерно такая - http://prntscr.com/dsdfu9