Отрисовать шаблонную инфографику

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок156 просмотров

Для англоязычного ресурса по тематике кофе нужно отрисовать 5 изображений инфографики на разные темы, из серии "10 фактов о кофе" и т.д.

Сделать отрисовку можно с помощью сервисов инфографики.

Жду предложений по ценам и примеры. Инфографика не сложная - вот примерно такая - http://prntscr.com/dsdfu9

8 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров