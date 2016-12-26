Нарисовать 2 картинки на компьютере

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Нужно нарисовать две картинки для нового проекта ВКонтакте (группа)

Первая картинка на обложку в группу с рекомендуемым расширением (как пишут при загрузке)  1590×400.

Вторая картинка под фотографию группы (расширение какое там я не знаю), но нужно чтобы установилось без проблем и было крупно и понятно.

Название группы Top Prize (Главный приз, Первый приз, ПРИЗ)

Тематика будет: призы, розыгрыши, подарки, конкурсы бесплатно за репосты.

Главное чтобы в них была связь, они были красивыми, интересными и оригинальными, а так же привлекали в группу!

8 лет назад
vartovchanin1993
Константин 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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