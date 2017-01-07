Для англоязычного ресурса по тематике кофе нужно отрисовать 5 изображений инфографики на разные темы, из серии "10 фактов о кофе" и т.д. Сделать отрисовку можно с помощью сервисов инфографики. Жду предложений по ценам ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу, с названием "Fun Public":
Пример работы
Ссылка на сообщество: https://vk.com/funnpublic
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