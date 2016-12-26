Создание фавикона

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт19 заявок155 просмотров

Создать фавикон по существующему логотипу ( использовать для работы нужно только сумочку)

Размер 16*16 пикселей

Ваша цена и сроки исполнения.

8 лет назад
alex090778
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров