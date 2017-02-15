Подбор картинок для сайта

Есть сайт http://www.seostop.ru/, нам нужно сделать картинки для анонсов статей, как тут http://www.seostop.ru/blog.html.

Размеры картинок 235 на 153 px, но необязательно пиксель в пиксель, можно и большего размера, только пропорции соблюсти нужно, "сделать картинки" грубо сказано, нужно подобрать картинки символизирующие названия статей и обрезать их так, чтобы они хорошо смотрелись в заданном размере. Смотрите пример http://www.seostop.ru/blog.html.

Берите общие картинки из Яндекс или Гугл картинок, не нужно каверкать чьи-то дизайнерские творения, но, тем не менее, тизеры статей должны быть более ли менее привлекательными.

Для начала закажу картинки для 189 статей. Потом возможно закажу еще столько же. Более полное ТЗ во вложении.

Пишите цену 1 картинки и сроки, оставляйте скайп. Хочу уложиться в 3 руб за 1 картинку.