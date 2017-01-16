Создать favicon для 6 сайтов

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Завершен7 заявок125 просмотров

https://grazhdanstvo-rumynii.ru/ - флаг

http://narkologiya-narkomaniya-o.ru/ - птицу из лого

http://healthy-tour.ru/ - на Ваше усмотрение (зеленое что-то наверно)

http://fltrening.ru/ - сердечко

http://srochnaya-narkologiya.ru/ - Лого смотрите

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$12
1 день
Все сделано за 20 минут, супер!
Порядочный заказчик. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад