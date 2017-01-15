https://grazhdanstvo-rumynii.ru/ - флаг http://narkologiya-narkomaniya-o.ru/ - птицу из лого http://healthy-tour.ru/ - на Ваше усмотрение (зеленое что-то наверно) http://fltrening.ru/ - сердечко http://srochnaya-narkologiya.ru/ - Лого смотрите
Сделать кнопки картинки для услуг на сайт
Сделать кнопку картинку для сантехнических услуг на сайте.
Услуг 20 наименований
5 картинок в 4 ряда например.
Например кнопка картинка выглядит: унитаз, снизу подпись и минимальная стоимость.
при нажатии переходим на соответствующий раздел.
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