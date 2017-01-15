Отрисовать тизер по стилистике сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок146 просмотров

Требуется отрисовать 10 шт тизеров в стиле сайта ricalivebet.com

Нужен дизайнер способный создавать оригинальный креатив, цеплять внимание, вызывать желание, понимающий основы маркетинга. Будет плюсом, если  умеете писать продающие заголовки. Идеальным креативщик - герой фильма 50 Франков.

В ответном письме направляйте свои лучшие, оригинальные работы.

8 лет назад
guest_14848424591283
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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