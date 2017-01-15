Отрисовать тизер по стилистике сайта

Есть сайт http://www.seostop.ru/, нам нужно сделать картинки для анонсов статей, как тут http://www.seostop.ru/blog.html. Размеры картинок 235 на 153 px, но необязательно пиксель в пиксель, можно и большего размера, только пропорции соблюсти нужно, "сделать картинки" ...