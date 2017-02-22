Сделать кнопку картинку для сантехнических услуг на сайте. Услуг 20 наименований 5 картинок в 4 ряда например. Например кнопка картинка выглядит: унитаз, снизу подпись и минимальная стоимость. при нажатии переходим на ...
Нарисовать красивые иконки для сайтов (танцы и путешествия)
Для 3 разных сайтов по 6 иконок = 18 иконок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать набор из 5 стикеров по фотографиям персонажа.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо отрисовать 64 иконки для сайта. Пример стиля прикрепляю. Просьба, оставлять заявки с указанием стоимости и сроков. Просьба, оставлять заявки дизайнерам которые имеют опыт отрисовки подобных работ. Детальная информация ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт8 лет назад
https://grazhdanstvo-rumynii.ru/ - флаг http://narkologiya-narkomaniya-o.ru/ - птицу из лого http://healthy-tour.ru/ - на Ваше усмотрение (зеленое что-то наверно) http://fltrening.ru/ - сердечко http://srochnaya-narkologiya.ru/ - Лого смотритеЗавершен8 лет назад
- $35
Требуется логотип для студии, занимающейся разработкой мобильных приложений. Название студии: https://s28.postimg.org/lynpdrodp/appi.png Названо как "Эпицентр", можно как-то поиграться вокруг этого слова и его значения. Русских слов в логотипе не нужно! По цвету ...Завершен8 лет назад
Есть сайт http://www.seostop.ru/, нам нужно сделать картинки для анонсов статей, как тут http://www.seostop.ru/blog.html. Размеры картинок 235 на 153 px, но необязательно пиксель в пиксель, можно и большего размера, только пропорции соблюсти нужно, "сделать картинки" ...Завершен8 лет назад
Создать фавикон по существующему логотипу ( использовать для работы нужно только сумочку) Размер 16*16 пикселей Ваша цена и сроки исполнения.Иконки и Пиксель-арт19 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу, с названием "Fun Public": Пример работы Ссылка на сообщество: https://vk.com/funnpublicИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт8 лет назад
Для англоязычного ресурса по тематике кофе нужно отрисовать 5 изображений инфографики на разные темы, из серии "10 фактов о кофе" и т.д. Сделать отрисовку можно с помощью сервисов инфографики. Жду предложений по ценам ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать две картинки для нового проекта ВКонтакте (группа) Первая картинка на обложку в группу с рекомендуемым расширением (как пишут при загрузке) 1590×400. Вторая картинка под фотографию группы (расширение какое там ...Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт8 лет назад