Иконки для кнопок 'Yes, I'm happy' 'No, I'm not happy'.

Я хочу сделать две кнопки в стиле палец вверх, палец вниз и подписями 'Да, я доволен' 'Нет, я не доволен'. Надписи будут на английском языке. Такая символика уже привычна для покупателей и чаще будут кликать. Размер 180х90 пикселей. Кнопки будут использованы в письме с просьбой обратной связи.