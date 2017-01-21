Иконки для кнопок 'Yes, I'm happy' 'No, I'm not happy'.

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Завершен11 заявок183 просмотра

Я хочу сделать две кнопки в стиле палец вверх, палец вниз и подписями 'Да, я доволен' 'Нет, я не доволен'. Надписи будут на английском языке. Такая символика уже привычна для покупателей и чаще будут кликать. Размер 180х90 пикселей. Кнопки будут использованы в письме с просьбой обратной связи.

8 лет назад
furmanov_maxim
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$4
1 день
Как всегда быстро и качественно!
Максим отличный заказчик. Сотрудничаю уже не в первом проекте. Всегда подробное ТЗ, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. =)

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад