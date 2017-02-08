Лототип и инфо графика для сайта

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок189 просмотров

необходим логотип для IT стартапа, плюс графика иконок, для единого стиля, необходимо будет работать с веб дизайнером для встраивания графики в сайт.

8 лет назад
dedicatted
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$55
10 дней
Все сделано хорошо, доволен
Очень понравилось работать с Андреем! Хороший специалист, приятный в общении человек, отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад