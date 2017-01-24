Нарисовать 4 векторных иконки в заданном стиле

Здравствуйте, уважаемые!

Есть четыре векторных иконки. В этот набор необходимо дорисовать еще четыре, придерживаясь существующего стиля и цветовой гаммы.

Нарисовать необходимо иконки:

1. Торговых помещений (какой-нибудь магазин, ларек с надписью магазин, торговый центр и т.д.)

2. Общественное питание (ресторан, тележку с едой и т.п.)

3. Склады (ангар, склад, ящики)

4. Развлечения (колесо обозрения, карусель, аквапарк)

В скобках я указал только идеи, которые по-моему мнению проще всего изобразить. Но делать именно их не обязательно - на Ваше усмотрение, главное, чтобы в иконке просматривался смысл.

Называйте Вашу цену и срок.