Нарисовать 4 векторных иконки в заданном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок184 просмотра

Здравствуйте, уважаемые! 

Есть четыре векторных иконки. В этот набор необходимо дорисовать еще четыре, придерживаясь существующего стиля и цветовой гаммы.

Нарисовать необходимо иконки:

1. Торговых помещений (какой-нибудь магазин, ларек с надписью магазин, торговый центр и т.д.)

2. Общественное питание (ресторан, тележку с едой и т.п.)

3. Склады (ангар, склад, ящики)

4. Развлечения (колесо обозрения, карусель, аквапарк)

В скобках я указал только идеи, которые по-моему мнению проще всего изобразить. Но делать именно их не обязательно - на Ваше усмотрение, главное, чтобы в иконке просматривался смысл.

Называйте Вашу цену и срок. 

8 лет назад
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$8
2 дня
Работа была выполнена быстро, но сдана с нарушением сроков.
Оплата была выполнена быстро, ТЗ было нормальное, с коммуникацией были задержки.

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад