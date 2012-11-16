Группа дизайнеров, программистов и верстальщиков
Команда "Di-Group" предоставляет услуги в сфере создания сайтов "под ключ", их продвижение, техническое обслуживание а так же спектр сопутствующих услуг.
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Портфолио
- Гран-При142 просмотра
- Агентство недвижимости Виктория131 просмотр
- DWG-SPORT310 просмотров
- Салон красоты Априори165 просмотров
- Установка кондиционеров SKVKlimat102 просмотра
- Цифровая полиграфия «Арт-копи»132 просмотра
- Оперативная полиграфия «Принт-Групп»168 просмотров
- Сайт для Баффо Пицца167 просмотров
- Сайт для "СпецСофт"170 просмотров
- Ресторан "Небеса"129 просмотров
- Московская типография122 просмотра
Интернет-магазины
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от $1500
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5000
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 14 дней
нет рейтинга