di_group

Виктория di_group

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Группа дизайнеров, программистов и верстальщиков

Команда "Di-Group" предоставляет услуги в сфере создания сайтов "под ключ", их продвижение, техническое обслуживание а так же спектр сопутствующих услуг.

Интернет-магазины
нет отзывов
от $1500
от 20 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5000
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 14 дней
нет рейтинга