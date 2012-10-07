sasha_burov

Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного персональному экскурсоводу по Израилю. Сайт содержит 7 основных страниц. Техническое задание для дизайна и материалы сайта готовы и будут высланы исполнителю по почте. Для шапки сайта нужно использовать одну из предлагаемых фотографий. Фотографию ...