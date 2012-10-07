sasha_burov

На сайте перестал работать модуль отправки сообщений на эл. почту. Нужно поченить
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
год назад
На сайте перестал работать модуль отправки сообщений на эл. почту. Нужно поченить
Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного персональному экскурсоводу по Израилю. Сайт содержит 7 основных страниц. Техническое задание для дизайна и материалы сайта готовы и будут высланы исполнителю по почте. Для шапки сайта нужно использовать одну из предлагаемых фотографий. Фотографию ...