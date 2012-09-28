Нужно изготовить красивый яркий дизайн для сайта посвященного рекламе www.reklamno.ru, на сайте вскоре будут еще другие разделы, так что при беседе составим вместе тех. задание. Макет нужен в psd со слоями, чтобы я мог вносить ...
Легкий дизайн сайта
Если вкратце — нужно сделать подобие дизайна http://eurokuhni-r.ru
Еще нравится элемент "7 шагов" и контраст дизайна от сюда http://artline-sochi.ru
Задачу упрощают:
- готовый логотип компании
- и фирменный стиль
Дизайнер ДОЛЖЕН ЗНАТЬ что такое КОНТРАСТ, повторение, приближенность, выравнивание.
В общем расположение всех элементов такое же как на первом сайте, ТОЛЬКО:
1. Под элементом «рассрочка» делаем элемент-кнопку «калькулятор - посчитай стоимость » (простой, 2 поля и кнопка)
2. По верхней части (офиса всего 2, по 1 в каждом городе, Краснодар и Армавир, поэтому надо обыграть немного по другому)
3. Под каждым из офисов, т.е. снизу от номеров телефонов, сделать кнопку "заказать звонок" (т.е. будет 2 кнопки)
4. Вместо "заявки на звонок" в левой колонке делаем элемент "7 шагов..." из второго сайта
3. «Вопрос-ответ» НЕ делаем.
Т.е. левый столбец будет такой -> (Меню -> рассрочка -> калькулятор -> 7 шагов -> отзывы -> наши работы)
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