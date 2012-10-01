- копирайт/рерайт, наполнение сайта контентом, работа с форумами.

Добрый день!

Рада приветствовать Вас в моём аккаунте.

Мои личные данные:

Дата рождения: 04. 04. 1976

Место проживания: Германия

Семейное положение: замужем, 2 детей.

E-mail: [email protected]

Удаленная работа:

- копирайт/рерайт,

- наполнение сайта контентом,

- Администратор в facebook,

- переводы:

– с английского на русский;

– с немецкого на русский.

Опыт работы:

Больше года копирайтер/рерайтер на бирже Etxt.RU

28.01.13-5.02.13 обучение на курсе "Администратор групп в Фейсбуке"

Проекты с которыми я работаю:

с 12.2012 PR-Менеждер программы онлайн-консультант для установки на сайт - www. onlinesaler.ru

Администратор страниц в facebook:

1. с 09.03.13 Kara amiko/Дорогой друг (http://www.facebook.com/KaraAmiko.DorogojDrug) - страница ведется на трех языках.

2. c 15.04.13 Adhub.ru - тизерная и баннерная реклама (http://www.facebook.com/AdHub.ru) . Официальный сайт банерной сети - http://www.adhub.ru/.

Проекты с которыми я работала:

10.2012 - 12.2012 Контент-менеджер сайта http://exomir.ru/ - интернет-магазин экзотических животных "Exomir". - сайт был наполнен контентом с нуля. Много статей лично моих, но пожалуйста, уточняйте над какими статьями я работала.

Администратор в facebook страниц:

1. 28.01.13-05.03.13 Perlenburg.de - http://www.facebook.com/pages/Perlenburg.de - страница велась на немецком языке. Сейчас заморожена заказчиком.

2. 30.01.13-08.03.13 Магазин Рыбалки в Перово - http://www.facebook.com/mltf.ru

Навык работы с Internet и E-mail, имею домашний ПК с круглосуточным доступом в Internet.

К вопросу оригинальности текстов:

при проверке используется Advego Plagiatus и Etxt.

График работы:

понедельник - пятница с 9-00 до 17-00,

выходные и праздничные дни - по договоренности.

Приветствуется регулярная связь с заказчиком.

Знание языков

русский (свободно владею)

немецкий (средний уровень)

эсперанто (изучаю)

Личные качества:

Творческие и организационные способности, аналитический склад ума, нестандартное мышление, высокая работоспособность, способность к обучению, настойчивость, решительность, упорство, пунктуальность, доброжелательность, толерантность, комуникабельность.

Желаю Вам удачного дня!

Надеюсь Вы будете одним из моих долгосрочных заказчиков!