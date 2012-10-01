Для длительного сотрудничества нужены несколько рерайтеров. Задания получат несколько человек. Задание: Сделать рерайт текста. ТЗ читать обязательно. Предлагайте свою цену за 1 000 без пробелов. В заявке желательно примеры работ.
Добрый день!
Рада приветствовать Вас в моём аккаунте.
Мои личные данные:
Дата рождения: 04. 04. 1976
Место проживания: Германия
Семейное положение: замужем, 2 детей.
E-mail: [email protected]
Удаленная работа:
- копирайт/рерайт,
- наполнение сайта контентом,
- Администратор в facebook,
- переводы:
– с английского на русский;
– с немецкого на русский.
Опыт работы:
Больше года копирайтер/рерайтер на бирже Etxt.RU
28.01.13-5.02.13 обучение на курсе "Администратор групп в Фейсбуке"
Проекты с которыми я работаю:
с 12.2012 PR-Менеждер программы онлайн-консультант для установки на сайт - www. onlinesaler.ru
Администратор страниц в facebook:
1. с 09.03.13 Kara amiko/Дорогой друг (http://www.facebook.com/KaraAmiko.DorogojDrug) - страница ведется на трех языках.
2. c 15.04.13 Adhub.ru - тизерная и баннерная реклама (http://www.facebook.com/AdHub.ru) . Официальный сайт банерной сети - http://www.adhub.ru/.
Проекты с которыми я работала:
10.2012 - 12.2012 Контент-менеджер сайта http://exomir.ru/ - интернет-магазин экзотических животных "Exomir". - сайт был наполнен контентом с нуля. Много статей лично моих, но пожалуйста, уточняйте над какими статьями я работала.
Администратор в facebook страниц:
1. 28.01.13-05.03.13 Perlenburg.de - http://www.facebook.com/pages/Perlenburg.de - страница велась на немецком языке. Сейчас заморожена заказчиком.
2. 30.01.13-08.03.13 Магазин Рыбалки в Перово - http://www.facebook.com/mltf.ru
Навык работы с Internet и E-mail, имею домашний ПК с круглосуточным доступом в Internet.
К вопросу оригинальности текстов:
при проверке используется Advego Plagiatus и Etxt.
График работы:
понедельник - пятница с 9-00 до 17-00,
выходные и праздничные дни - по договоренности.
Приветствуется регулярная связь с заказчиком.
Знание языков
русский (свободно владею)
немецкий (средний уровень)
эсперанто (изучаю)
Личные качества:
Творческие и организационные способности, аналитический склад ума, нестандартное мышление, высокая работоспособность, способность к обучению, настойчивость, решительность, упорство, пунктуальность, доброжелательность, толерантность, комуникабельность.
Желаю Вам удачного дня!
Надеюсь Вы будете одним из моих долгосрочных заказчиков!
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад