Натянуть дизайн на webasyst shop-script

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Необходимо натянуть дизайн на webasyst shop-script.

Макет дизайна во вложение.

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13 лет назад
dmitrij_litvin
Литвин 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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