Здравствуйте! необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8 (длительность - 60 секунд) Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть дизайн на webasyst shop-script.
Макет дизайна во вложение.
В связи с участившимися взломами акаунтов на фрилансе. Только сделка без риска. Или 50% предоплата после того как будет сделано 50% работы.
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