Ролик на flash

$100
Веб-программированиеЗавершен15 заявок437 просмотров
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Здравствуйте!

необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8

(длительность - 60 секунд)

Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).

13 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$199
15 дней
Быстро, оперативно, качественно и "с мозгами". большое спасибо, буду еще заказывать!
Приятно работать с такими людьми, как Виктор, которые четко представляют что им нужно. Буду рад поработать с ним еще!