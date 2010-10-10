Исправить баг в сайте на ВордПрессе

Есть сайт http://carzneo.ru/ при открытии главной страницы уходит очень много времени.

вот что в коде выводит, нужно сделать так чтобы визуально всё так же работало, но было быстрее в 10 раз.

Кто сможет разобраться и исправить, либо сказать что нужно исправить.

В приложении архив в котором сграбленная первая страница , она и весит очень много, вообщем нужно сделать сайт легким и шустрым.

ВП стоит доработанный , там карты и закладки сделаны, что так долго грузится на понятно

Пишите по цене и срокам.