Страничка на joomla

$15
Веб-программированиеЗавершен5 заявок204 просмотра
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Есть сайт http://tur-nado.ru. он сделан на joomla. нужно сделать всего одну страничку "спецпредложения" в соответствии с макетом (см. вложение). сделать нужно так, чтобы пользователю было удобно добавлять информацию о новых предложениях через cms. включать/отключать видимость и пр.

Joomla
13 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$15
1 день
Все выполнил на отлично и по срокам, как договаривались. работа сделана качественно, без лишних деталей.
Очень порядочная заказчица. Задние поставила чётко, оплату произвела в полном объёме и в обещанный срок.
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