Страничка на joomla

Есть сайт http://tur-nado.ru. он сделан на joomla. нужно сделать всего одну страничку "спецпредложения" в соответствии с макетом (см. вложение). сделать нужно так, чтобы пользователю было удобно добавлять информацию о новых предложениях через cms. включать/отключать видимость и пр.