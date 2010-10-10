Сапер для vkontakte

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Нужно написать сапер для контакта.

Что то вроде в случае выигрыша начисляются баллы, проигрыша-снимаются.

К графике нет особых претензий.

Сколько это по цене может стоить?

13 лет назад
Avil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад