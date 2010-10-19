Скрипт формирование EXEL прайса (Престашоп)

Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать Скрипт формирование EXEL прайса (магазин на Престашоп)
1. файл должен формироватся при запросе http://www.xxx.net/xls.php
2. Магазин имеет два языка и две валюты- при запросе должны братся параметры куков - и формировать прайс с валютой и языком текущего пользователя.
3. Приложен пример прайса с пояснениями.
4. Все параметры название, контакты лого итд задаются в файле xls.php (см приложеный пример)
5. Описание товара в магазине имеет вид HTML - само собой в файле оно должно быть без тегов.
6. Каждый атрабут товара - это отдельная позиция в прайсе вида (название (пробел) атрибут). Само собой с правильной ценой.
7. Параметры подключения к БД берутся с глобального конфига.
8. скрипт должен иметь параметр $subcategory=
если равен 1 - все товары в прайсе формируютсявидом: Категория - Подкатегория Список товаров (как в приложеном примере) (все подкатегории любой глубины)
если равен 0 - выводится в прайс только самая главная категория (из примера - это СНПЧ)- и все товары из подкатегория выводятся в ней.
9. Товар может иметь несколько категорий одновременно - в таком случае он должен быть показан только раз - в той категории в которой встретится первым.
10. Если чтото не ясно - сначала спрашиваем (В ЛИЧКУ) а потом оставляем ваше предложения.
РАССМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО С ЦЕНАМИ
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