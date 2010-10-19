Скрипт формирование EXEL прайса (Престашоп)

Нужно сделать Скрипт формирование EXEL прайса (магазин на Престашоп)

1. файл должен формироватся при запросе http://www.xxx.net/xls.php

2. Магазин имеет два языка и две валюты- при запросе должны братся параметры куков - и формировать прайс с валютой и языком текущего пользователя.

3. Приложен пример прайса с пояснениями.

4. Все параметры название, контакты лого итд задаются в файле xls.php (см приложеный пример)

5. Описание товара в магазине имеет вид HTML - само собой в файле оно должно быть без тегов.

6. Каждый атрабут товара - это отдельная позиция в прайсе вида (название (пробел) атрибут). Само собой с правильной ценой.

7. Параметры подключения к БД берутся с глобального конфига.

8. скрипт должен иметь параметр $subcategory=

если равен 1 - все товары в прайсе формируютсявидом: Категория - Подкатегория Список товаров (как в приложеном примере) (все подкатегории любой глубины)

если равен 0 - выводится в прайс только самая главная категория (из примера - это СНПЧ)- и все товары из подкатегория выводятся в ней.

9. Товар может иметь несколько категорий одновременно - в таком случае он должен быть показан только раз - в той категории в которой встретится первым.

10. Если чтото не ясно - сначала спрашиваем (В ЛИЧКУ) а потом оставляем ваше предложения.

РАССМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО С ЦЕНАМИ