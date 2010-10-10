Настроить сайт на joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка195 просмотров
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Сайт работает на Joomla 1.5 + Virtuemart

Интересуют именно подсказки с четким поясненим что нужно сделать чтобы устранить проблемы. Тоесть нужны именно обучающие советы.

Вопросы:

1. Сделать чтоб в каждом товаре был показан его производитель (переименовать в АВТОР), при нажатии на которого открывалась информация о нем. Список производителей и информация о них уже добавлены в Virtuemart в том числе и в товары. Убрать –default-

2. Сделать, чтоб нормально отображались страницы «« В начало « Предыдущая 1 2 Следующая » В конец »»

3. включить mod_rokvirtuemart_scroller, сделать чтоб он отображал по 5 случайных товаров с ценой, названием в правой колонке

4. Установить платин, модуль с которым можно создавать формы и вставлять их в материал, настроить его.

5. На странице конкретного товара изменить цвет кнопки Задайте вопрос по этому товару Вернуться к товару, отправить

6. убрать со всех товаров Обычно отгружается в течение….

7. Сделать так чтобы при клике увеличенное фото открывалось в новом всплывающем окне, типа как higslide

8. В общем каталоге поменять цвет Подробнее, увеличить.

9. В общем каталоге убрать кнопки КУПИТЬ, они должны бать только на странице конкретного товара.

10. убрать Недавно просмотренные товары

11. Убрать дату, в панели меню

12. Изменить верхнюю панель прокрутки в конкретном товаре

13. Убрать не нужную полоску в конкретном товаре

14. Убрать корзину с сайта, сделать обычную форму заказа.

15. Сделать внутреннею оптимизацию сайта, подключить нужные плагины, модули. Сделать перелинковку страниц метод “Кольцо”. Установить Google analytics. Нужно чтоб НЧ запросы попали в ТОП – оплата по факту

16. Убрать последние новости со всего сайта

17. Отключить авторизацию

Joomla
13 лет назад
webok
Украина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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