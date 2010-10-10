Доработка скрипта.

Есть пять изображения сделанные в GIMP Данные изображения содержат 60 процентов повторяющихся деталей, которые с помощью GIMP, можно очистить (останется на этом прозрачный слой). Так вот, нужно сделать наложение на основное изображение - слой, остальных изображений, чтобы ...