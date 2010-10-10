Доработки под WebAsyst

Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка типовых форм для WebAsyst
В БД добавлены новые таблицы:
SC_manufacturers
----------------------
manufacturerId
name
country
url
image_small
image_full
SC_info_pages
-------------------
infopageId
infopage_code
infopage_name
SC_manufacturers_info_pages
-------------------
manufacturerId
infopageId
url
comment
show_plag
Необходимо сделать:
1) пункт Настройки -> Производители
Обычная страница со списком данных из таблицы Производители с возможностью добавления, удаления
2) пункт Настройки -> Информационные страницы
Обычная страница со списком данных из таблицы Инфостраницы с возможностью добавления, удаления
3) пункт Настройки -> Информационные страницы производителей
Сюда переход со стараницы Редактирования производителя
4) в странице редактирования товара – выбор производителя
Все формы типовые, все сделать так как сделаны стандартные страницы в WebAsyst. Работа не сложная. Оплата соответствующая. Требуется человек, который разбирается в WebAsyst и уже делал подобное. Если что-то непонятно, подскажу где и как что делать.
После удачного сотрудничества будет еще работа. Оплата вебмани, возможна предоплата.
Предлагайте свою цену и сроки разработки.
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