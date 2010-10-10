Доработки под WebAsyst

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Требуется разработка типовых форм для WebAsyst

В БД добавлены новые таблицы:

SC_manufacturers

----------------------

manufacturerId

name

country

url

image_small

image_full

SC_info_pages

-------------------

infopageId

infopage_code

infopage_name

SC_manufacturers_info_pages

-------------------

manufacturerId

infopageId

url

comment

show_plag

Необходимо сделать:

1) пункт Настройки -> Производители

Обычная страница со списком данных из таблицы Производители с возможностью добавления, удаления

2) пункт Настройки -> Информационные страницы

Обычная страница со списком данных из таблицы Инфостраницы с возможностью добавления, удаления

3) пункт Настройки -> Информационные страницы производителей

Сюда переход со стараницы Редактирования производителя

4) в странице редактирования товара – выбор производителя

Все формы типовые, все сделать так как сделаны стандартные страницы в WebAsyst. Работа не сложная. Оплата соответствующая. Требуется человек, который разбирается в WebAsyst и уже делал подобное. Если что-то непонятно, подскажу где и как что делать.

После удачного сотрудничества будет еще работа. Оплата вебмани, возможна предоплата.

Предлагайте свою цену и сроки разработки.

13 лет назад
GoldSuho
Алексей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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