Скрытое видео/ссылка на видео на DLE 9.0

Есть категория новостей, в которой все новости открыты ТОЛЬКО для определенной группы пользователей.

В каждой новости - должно быть видео.

Что требуется? Это видео не должно быть скачиваемым через какие-либо плагины в браузере

Может это будет ссылка и открывающееся окошко без менюшек браузера, либо это кодированное видео ДЛЕ с защитой на видео...

Либо какой-то другой способ реализации такого скрытого раздела с видео.