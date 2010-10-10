Wysiwyg редактор таблиц

Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхп
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Требуется создать простой wysiwyg редактор, работающий только с таблицами.
Поясняю:
Работает с полями textarea
умеет добавлять таблицу
добавлять поля и строки до и после выделенного поля / строки
добавлять поля и строки в начале / конце
удалять поле / строку
преобразовывать выделенную строку в заголовок (td в th)
объединение ячеек по горизонтали и по вертикали.
Предпочтительно на базе jQuery, т.к. библиотека уже используется
Поддержка браузеров: IE6+, Opera 8+, Firefox 3+, Chrome 6+
С вас: цена, сроки (кратчайшие с учетом проверок, доделок и переделок :-) ).
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