Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать новый вид главной страницы. Нужен всего один скрипт вывода.
Сейчас главная: http://yousmi.by/
Вид новой главной страницы в прикрепленном файле.
Как видно там поменялся только один элемент - это вывод фотографий в виде ленты.
Лента должна состоять из фотографий из галереи и фоторепортажей с последующим переходом на страницу с самой фотографией или фоторепортажем.
На одной странице в ленте должно быть 10 фотографий.
Где текст - это претекст, который должен быть небольшим - символов 250-350.
Обязательно реклама яндекса перед каждым постом. В шаблоне это есть.
Шаблон, который вы сделаете должен быть отдельным от того, что есть сейчас, чтобы потом я в любой момент смог поменять файлы и вернуть все к прежнему виду, если будет не продуктивно.
Внизу обязательно пейджинг на все страницы.
Сортировка должна быть по дате добавления.
Связываемся по icq: 230-309-327
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