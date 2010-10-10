Нужно создать новый вид главной страницы. Нужен всего один скрипт вывода.

Сейчас главная: http://yousmi.by/

Вид новой главной страницы в прикрепленном файле.

Как видно там поменялся только один элемент - это вывод фотографий в виде ленты.

Лента должна состоять из фотографий из галереи и фоторепортажей с последующим переходом на страницу с самой фотографией или фоторепортажем.

На одной странице в ленте должно быть 10 фотографий.

Где текст - это претекст, который должен быть небольшим - символов 250-350.

Обязательно реклама яндекса перед каждым постом. В шаблоне это есть.

Шаблон, который вы сделаете должен быть отдельным от того, что есть сейчас, чтобы потом я в любой момент смог поменять файлы и вернуть все к прежнему виду, если будет не продуктивно.

Внизу обязательно пейджинг на все страницы.

Сортировка должна быть по дате добавления.

Связываемся по icq: 230-309-327