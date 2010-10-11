Доработать плагин для Social Engine 2.83

Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужуно доделать ПЛАГИН Classified (Объявления) для Social Engine 2.83.
1. Добавить возможность добавлять не регистрируясь.
2. Все объявления должны отображаться только после модерации админа. (код для вставки на главную в админку)
3. Добавить возможность выделения обьявления админом, (ЧТобы в отдельной графе их выводить)
4. Коды для вставки на других страницах (типа "последние объявления")
5. Добавить опцию, после какого срока автоматически объявление удалится.
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