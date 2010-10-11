Доработать плагин для Social Engine 2.83

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Нужуно доделать ПЛАГИН Classified (Объявления) для Social Engine 2.83.

1. Добавить возможность добавлять не регистрируясь.

2. Все объявления должны отображаться только после модерации админа. (код для вставки на главную в админку)

3. Добавить возможность выделения обьявления админом, (ЧТобы в отдельной графе их выводить)

4. Коды для вставки на других страницах (типа "последние объявления")

5. Добавить опцию, после какого срока автоматически объявление удалится.

13 лет назад
Abbat81
Украина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
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