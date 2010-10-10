Приватно для Килат Сергея (WebDesignStudio)

Нужуно доделать ПЛАГИН Classified (Объявления) для Social Engine 2.83. 1. Добавить возможность добавлять не регистрируясь. 2. Все объявления должны отображаться только после модерации админа. (код для вставки на главную в админку) 3. Добавить возможность выделения обьявления админом, ...
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Создание админ панели для сайта FWMC & company. ТЗ отправил по почте.
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